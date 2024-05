Pix milionário e show beneficente: famosos se unem para ajudar o Rio Grande do Sul

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 06/05/2024 - 17:08 Para compartilhar:

Nomes como a cantora Anitta, Gisele Bündchen, Whindersson Nunes, entre outras personalidades, se uniram para ajudar o Rio Grande do Sul, que está em alerta desde o dia 27 de abril, após fortes chuvas. As tempestades e as enchentes mataram 83 pessoas e mais de 100 estão desaparecidas – até o momento.

+Roberto Cabrini viaja até o Rio Grande do Sul para gravar reportagem especial sobre as enchentes

A tragédia que atinge o Sul motivou famosos a fazerem doações e campanhas para os desabrigados da catástrofes. A IstoÉ Gente lista alguns deles abaixo. Confira!

Anitta

Nos Stories do Instagram, Anitta contou aos seus seguidores que disponibilizou um de seus caminhões para, junto com a Central Única das Favelas (Cufa), ajudar as vítimas.

“Gente, o Rio Grande do Sul, como vocês sabem, está passando por uma das maiores catástrofes climáticas e precisa da nossa ajuda. Eu to disponibilizando um dos meus caminhões pra que junto com a Cufa e com você que está assistindo esse vídeo a gente possa ajudar as pessoas que foram vítimas desse desastre ambiental”, disse a cantora.

Gisele Bündchen

Gaúcha, a modelo Gisele Bündchen abriu um fundo de doações emergenciais. “Nesse momento crítico, é importante nos unirmos. Toda a ajuda que possamos dar é essencial. Cada um pode achar a sua maneira de fazer o bem. O importante é cuidarmos uns dos outros da maneira que pudermos”, escreveu em seu perfil no Instagram.

João Gomes

O cantor João Gomes disse, após fazer um show em Paulistana, no Piauí, que o cachê será totalmente destinado “aos que mais precisam no Rio Grande do Sul”.

Luísa Sonza

“Gente, eu quero fazer um show beneficente para arrecadar fundos para essas famílias que perderam tudo. Essas pessoas precisam reconstruir suas vidas. Eu não sei onde, nem quando vou fazer, mas quero o quanto antes. Então, amigos, empresas que queiram ajudar, entrem em contato”, afirmou Luísa Sonza, por meio de seu perfil do X (antigo Twitter).

O evento — ainda sem data confirmada — terá as participações das cantoras Pocah, Lexa e Duda Beat.

Pedro Scooby

O surfista Pedro Scooby e outros atletas viajaram até o estado para ajudar com equipamentos de água, como jet-skis. “Rio Grande do Sul estamos chegando, contem com a gente”, escreveu o ex-BBB na rede social.

Virginia Fonseca

A influenciadora Virginia Fonseca doou R$ 50 mil para cada uma das três instituições diferentes que escolheu, somando, ao todo R$ 150 mil.

Madonna

A cantora Madonna, que fez um megashow no último sábado, 4, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, fez uma doação milionária. Segundo informações do colunista Erlan Bastos, do site Em Off, a Rainha do Pop doou o valor de R$ 10 milhões.

Whindersson Nunes

O humorista Whindersson Nunes divulgou que o saldo da sua campanha para arrecadar dinheiro para ajudar as vítimas da tragédia foi de R$ 3 milhões.

“A nossa conta de doações ficou nesse valor e vai ser gasto TODO até o ultimo centavo pra ajudar o Sul (ou possivelmente passado pra conta deles, o que decidirem ser mais ágil e melhor pras pessoas)/ Fechamos nesse valor agora meio dia!”, escreveu ele nas redes sociais.

No X (antigo Twitter), Whinderson também fez um convite ao Vasco para que o clube carioca pudesse lhe emprestar o estádio São Januário, no Rio de Janeiro, para uma apresentação dele em prol das vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

Como ajudar Doe para organizações que apoiam as vítimas das chuvas no estado, acessando esse link: Para quem doar