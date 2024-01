Pix e transações digitais contribuem para redução de dinheiro falso

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/01/2024 - 2:19 Para compartilhar:

A movimentação financeira com o pix no Brasil aumentou mais de 50% de 2022 para 2023, representando 36% dos pagamentos, segundo o Banco Central. O crescimento deste meio de pagamento está reduzindo a circulação de dinheiro no Brasil, inclusive de notas falsificadas.

Em resumo, o uso do Pix e outras transações digitais estão transformando o cenário de pagamento no Brasil, com mais pessoas optando por não carregar dinheiro em espécie.

Isso está resultando em diminuição na circulação de dinheiro falsificado no País, como mostra a queda no número de notas falsas. Um levantamento do BC apontou que em um período de seis anos, o número de notas falsas recolhidas pelo banco caiu de 677 mil para 250 mil. As notas de R$ 100 são as mais falsificadas, seguidas pelas de R$ 200.

