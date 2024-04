Pivô de separação de Belo contrata advogado e acusa cantor de fazer marketing

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 22/04/2024 - 0:27 Para compartilhar:

A separação de Belo e Gracyanne Barbosa após 16 anos juntos segue dando o que falar. Acusado de ser o pivô do divórcio após ter mantido um relacionamento extraconjugal com a modelo, Gilson de Oliveira, que trabalhava como personal trainer de Gracyanne, quebrou o silêncio.

Neste domingo (21), através de sua rede social, o personal afirmou ter contratado um advogado para defendê-lo. Segundo Gilson, os curiosos sobre a polêmica envolvendo os famosos podem esperar uma entrevista bombástica, na próxima terça-feira, no canal “Criminalistas em Ação”, no YouTube.

Em um comunicado em conjunto, ele e seu advogado afirmam que a exposição do affair com a musa fitness foi uma trama montada por Belo para alavancar a sua nova turnê com o Soweto, combinada com o jornalista Léo Dias, responsável por noticiar a infidelidade da Gracyanne.

Gilson afirma que seu relacionamento com a musa fitness aconteceu entre “duas pessoas livres”, na época. Em declarações, Gracyanne afirmou que seu casamento estava “por um fio” quando teve um romance com o personal.

Gilson, antes de fechar o seu perfil nas redes sociais, costumava compartilhar vídeos e fotos de seus intensos treinos na academia. O personal e Gracyanne compareceram ao Arnold Sport Festival, evento do astro Arnold Schwarzenegger, voltado para atletas. Ela foi palestrante e ele foi competir.

O rapaz tem vídeos de treinos ao lado da musa fitness há pelo menos 3 anos, em alguns momentos Belo é visto participando de exercícios com os dois.

Em sua rede social, Gracyanne não escondeu a vontade de se reconciliar com o ex-marido. “O amor não acabou! E se existe amor, pode existir recomeço, né? Às vezes, só precisamos de um tempo, pra colocar a vida, o coração e os pensamentos ’em dia'”, avaliou.