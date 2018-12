#GENTE Pivô de confusão em família, Jonathan Couto é acusado de não ligar para a filha

A polêmica envolvendo Jonathan Couto e Saulo Poncio ganhou um novo capítulo. Na última terça, Gabi Brandt e Saulo anunciaram o sexo do bebê que esperam, será um menino.

Jonathan Couto fez uma postagem para comemorar a notícia e escreveu: “É menino. Titio já te ama”. Uma seguidora comentou: “Tomara que não seja seu filho de novo”. Ele não deixou barato e respondeu: “A Gabi tem caráter e eu aprendi com os meu erros. Beijos, seja feliz.”

O comentário se deve pela grande polêmica envolvendo os dois, além de Letícia Almeida e Sarah Poncio. Letícia namorou com Saulo Poncio por dois anos. O relacionamento chegou ao fim depois que um exame de DNA apontou que Maria Madalena, até então filha do casal, não era fruto de Saulo, mas sim de Jonathan Couto, que por sua vez é casado com a irmã de Saulo, Sarah Poncio, grávida do segundo filho do casal.

A discussão nas redes sociais ficou maior quando um perfil dedicado à Maria Madalena, filha de Letícia Almeida, comentou na publicação, acusando Jonathan de não procurar saber da pequena. “Muito fácil falar que aprendeu com os erros e nem procurar saber se FILHA está bem”, escreveu.