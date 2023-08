Piu faz melhor tempo do dia e avança à semi dos 400m com barreira; Lyra é 8º na marcha atlética

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2023 - 9:42 Compartilhe

Grande esperança de medalha do Brasil no Mundial de Atletismo, realizado em Budapeste, na Hungria, Alison dos Santos, o Piu avançou à semifinal da prova dos 400m com barreira ao vencer a sua bateria. Ele completou a prova em 48s12.

“Só quis aproveitar o momento, viver cada momento, cada barreira, sem pressa. Me preparei muito para isso e estava confiante em fazer uma boa prova. Estou indo para o próximo ‘tiro’ com muita vontade”, afirmou o brasileiro.

Alisson dos Santos ficou à frente do francês Ludvy Valliant, que cravou 48s27 na mesma bateria do brasileiro. Já o suíço Julien Bonvin foi o terceiro, com 49s19. Piu fez o melhor tempo do domingo. Karsten Warholm, atual campeão olímpico, ficou com o 16º tempo, com 48s76.

A semifinal acontecerá na próxima segunda-feira, novamente no período da manhã.

Ainda neste domingo, nos 110m com barreiras, Rafael Pereira e Eduardo de Deus também classificaram à semifinal em suas respectivas baterias. Ambos ficaram em terceiro lugar.

Na marcha atlética, Viviane Lyra ficou em oitavo lugar, conquistando assim uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. A brasileiro completou a prova em 1h28min36s, superando o seu melhor tempo da carreira.

“Olha, só felicidade. Eu vim de uma doença, eu tive hepatite, não competi o Troféu Brasil nem o Sul-Americano. Minha preparação ficou desmantelada, mas tive apoio da equipe médica, meu treinador remanejou o trabalho e seguimos acreditando. Luís Paulo fez de tudo para estar presente aqui e isso fez toda a diferença, me apoiou em toda a prova. Estamos felizes com o trabalho. Agradeço a Deus por estar com saúde novamente e por ser a oitava nos 20 km”, afirmou.

