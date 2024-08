Piu detona internautas críticos após bronze nas Olimpíadas 2024: ‘Falam muita b…’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2024 - 20:00 Para compartilhar:

Alison dos Santos, o Piu, conquistou nesta sexta-feira, em Saint-Denis, a medalha de bronze na prova dos 400 metros com barreiras. Apesar do momento de alegria, sua trajetória nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 foi marcada por sustos, como o risco que correu de ficar fora da final. De acordo com o atleta, uma das soluções que encontrou para a decisão foi se ausentar das redes sociais. Após obter o lugar no pódio, o brasileiro desabafou.

“Não podia deixar as pressões interna e externa influenciarem em quem eu sou. Depois da semifinal, desliguei das redes sociais, porque as pessoas falam muita b… lá. Não sabem o que estão falando. Tem muita gente que está comendo batata atrás do sofá, não consegue correr dez metros senão tem um infarto e tá falando m… da gente”, iniciou Piu.

O medalhista de bronze continuou no mesmo tom e questionou a forma como os internautas das redes sociais tecem suas críticas sobre o desempenho de um atleta, que possa ter sido eliminado precocemente, não conquistado um pódio esperado ou tido um dia ruim e ter um resultado decepcionante.

“O importante é ter noção de que o que eles (internautas) falam têm peso. Não prestei atenção no que estavam falando, mas vi gente nos Jogos se sentindo mal por causa disso. Isso não é legal. É um momento importante para nós. É a nossa vida. Quando você for criticar um atleta que não teve a melhor performance faça uma autocrítica: você está entre os melhores do mundo na sua profissão? Senão, fica quietinho no seu canto que é melhor”, afirmou o atleta.

Alison também revelou qual foi o principal aprendizado que vai carregar para o restante de sua carreira, prevendo todo um ciclo olímpico que culminará nos Jogos de Los Angeles em 2028. “Aprendi nesses Jogos Olímpicos que não devo nada a ninguém”, disse.

O norte-americano Rai Benjamin ficou com a medalha de ouro no Stade de France, enquanto o norueguês Karsten Warholm, que defendia o título olímpico, terminou em segundo. Sensação do atletismo francês, Clément Ducos, disse que Alison não aparentava estar em sua melhor forma e que poderia surpreendê-lo e ficar com uma medalha nesta prova. O atleta da casa finalizou a corrida na quarta colocação e desabou no choro na área de contato com a imprensa, interrompendo a entrevista que daria a veículos locais.

Piu foi breve ao comentar as declarações do francês. “Não vou responder nada para ele. Mas eu estou no pódio é isso que tenho para falar”, afirmou o brasileiro. A França tem sido uma grande decepção no atletismo durante esses Jogos Olímpicos. Os donos da casa ainda não conquistaram uma medalha sequer na modalidade.