Pituca se despede da Vila Belmiro e dos companheiros de Santos Jogador foi negociado com o Kashima Antlers, do Japão, e não joga mais pelo Peixe

A segunda-feira foi de despedida no elenco santista. O volante Diego Pituca foi até a Vila Belmiro e ao CT Rei Pelé para se despedir do clube, funcionários e dos seus companheiros. O volante fez seu último jogo pelo Peixe no sábado e irá defender o Kashima Antlers, do Japão.

O jogador registrou visita à Vila em sus redes sociais com mais uma mensagem de carinho ao clube.

– Vou sentir muita saudade da minha segunda casa – escreveu.

Na proposta inicial, o Peixe receberia US$ 1,6 milhão (R$ 8,2 milhões) à vista, pagos já em dezembro, mas o negócio não foi aceito pelo Santos na época. Contudo, os japoneses melhoraram a oferta e os valores finais ainda não foram divulgados, mas a negociação concretizada e anunciada por ambos os clubes.

O volante ainda não vai viajar para o Japão, pois aguarda seu visto para entrar no país. Enquanto espera, ele vai ficar com a família, na cidade natal, em Mogi Guaçu.

Além de não contar com Pituca, o Santos também não terá mais Lucas Veríssimo. O defensor foi negociado com o Benfica (Portugal). O Peixe tem mais seis jogos na temporada, todos pelo Brasileirão. O próximo é contra o Grêmio, quarta-feira, em Porto Alegre.

