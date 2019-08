Pituca projeta Santos por “muito tempo na liderança” e mira título do Brasileirão

O volante Diego Pituca completou 27 anos de idade nesta quinta-feira e, entrevista ao site oficial do Santos, projetou a continuidade do time no Campeonato Brasileiro. Ao comentar sobre a competição, o jogador exibiu otimismo com a possibilidade de a equipe se manter na ponta da tabela e já começou a mirar a conquista do título nacional.

“Fico feliz por fazer mais um aniversário aqui no Santos. É motivo de muita alegria. Agora espero permanecer muito tempo na liderança do Brasileirão”, disse o atleta, que soma 13 jogos no torneio, mesmo número de partidas de Victor Ferraz, Carlos Sánchez, Soteldo e Eduardo Sasha, atletas que mais atuaram na competição até aqui.

Já ao ser questionado sobre o presente que gostaria de ganhar após fazer 27 anos, Pituca respondeu: “Quero ser campeão do Campeonato Brasileiro”.

O volante também opinou sobre o próximo desafio da equipe santista, que será o jogo contra o Cruzeiro, domingo, às 16 horas, no Mineirão, pela 15ª rodada da competição nacional. A partida vai marcar a estreia do técnico Rogério Ceni à frente do time de Belo Horizonte. “Sabemos que será um jogo muito difícil. O Cruzeiro trocou de treinador agora. Mas vamos lá com o intuito de ganhar”, destacou.

Com 32 pontos, o Santos hoje está três à frente do vice-líder Palmeiras, que neste sábado enfrenta o Grêmio, às 21 horas, em Porto Alegre, com a chance de se igualar provisoriamente ao time alvinegro no topo da tabela. Flamengo e Atlético-MG, ambos com 27 pontos, ocupam respectivamente a terceira e a quarta colocações. E estes dois times também jogam no sábado, às 19h – a equipe carioca faz clássico com o Vasco, em Brasília, enquanto o time de Belo Horizonte encara o Athletico-PR, em Curitiba.