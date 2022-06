Pitty e Nando Reis no João Rock

Em sua 20a edição, o festival João Rock, em Ribeirão Preto, é o “Rock in Rio” do interior de São Paulo. Esse ano o evento terá 27 atrações, incluindo a estréia da aguardada parceria entre Pitty e Nando Reis, dupla que sairá pelo País na turnê As Suas, as Minhas e as Nossas. “No João Rock vamos privilegiar os hits, que felizmente são muitos”, diz Nando. “Ao escolher o repertório percebemos que nossa obra dialoga bastante”, completa Pitty. O show conta ainda com Titãs, Emicida, Erasmo Carlos e Barão Vermelho, entre outros.