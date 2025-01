Pitty anuncia término de casamento com Daniel Weksler após 19 anos juntos

A cantora brasileira Pitty anunciou nesta quarta-feira, 15, por meio de suas redes sociais o fim de seu relacionamento com o baterista do NX Zero, Daniel Weksler. O casal permaneceu junto por 19 anos e tiveram uma filha, a pequena Madalena de oito anos.

Ambos se conheceram em 2006 no camarim de uma premiação. O casamento ocorreu em 2010 e a primeira filha do casal veio em 2016.

Em seu perfil do Instagram a cantora escreveu: “A vida e seus ciclos. Um que termina é sempre outro que começa. Por aqui, a decisão de não ser mais um casal traz, juntamente, a escolha de permanecer amigos, parceiros e de transmutar amor em respeito à nossa história e aos desejos de futuro. Sigamos”.