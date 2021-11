Pittsburgh Steelers passa sufoco no quarto período, mas confirma vitória sobre o Chicago Bears Bears marcam 21 pontos no último quarto, mas Cairo Santos vê sua tentativa de field goal de 65 jardas bater na trave

No encerramento da semana 9, o Pittsburgh Steelers derrotou o Chicago Bears por 29 a 27, no Heinz Field, nesta segunda-feira (8). A vitória, quarta consecutiva da franquia do Oeste da Pensilvânia, deixa os Steelers na segunda colocação da AFC North, atrás do Baltimore Ravens. O Chicago Bears, que segue ladeira abaixo na temporada, somou sua quarta derrota seguida e aparece na terceira posição da NFC North, à frente apenas do Detroit Lions, o pior time da NFL.

Os Steelers dominaram o confronto já no primeiro quarto depois de abrir 14 a 0, fruto de um TD corrido de Nahee Harris na campanha inicial da equipe e ampliaram o marcador após a interceptação disparada por Justin Fields, que culminou no touchdown lançado por Ben Roethlisberger para seu tight end Pat Freiermuth.

Com um desempenho sofrível para avançar seu ataque, os Bears só foram movimentar o placar com dois field goals anotados por Cairo Santos, enquanto Big Ben utilizou Freiermuth mais uma vez para estender a vantagem dos Steelers para 20 a 6, com um erro de Chris Boswell que chutou para fora o ponto de bonificação.

No final do terceiro período, a franquia do Illinois deu um sopro de vida ao marcar seu primeiro TD no jogo com uma corrida de 15 jardas de Darnell Mooney. Do outro lado, Boswell acertaria uma paulada de 52 jardas, novamente colocando dois dígitos de frente sobre os Bears, 23 a 13.

Parecia que o jogo estava decidido, mas o roteiro dos deuses do futebol americano previa outra direção. Após o punt de Pat O’Donnell, Ray-Ray McLoud, dos Steelers, cometeu um fumble na tentativa de encaixar a bola, permitindo que DeAndre Houston-Carson, dos Bears, recolhesse a bola e corresse na direção da endzone, recolocando os visitantes no jogo mais uma vez, 23 a 20.

É verdade que Chris Boswell, mais uma vez, acertou mais um FG, forçando o Chicago Bears a marcar um touchdown para vencer a partida já próximo do final do jogo. E, surpreendentemente, Justin Fields conseguiu comandar seu ataque e avançou 75 jardas em pouco mais de um minuto, terminando a bela campanha conectando Darnell Mooney na endzdone dos Steelers, colocando os Bears à frente do placar pela primeira vez na partida, 27 a 26.

Pressionado, Big Ben mostrou tranquilidade para superar a defesa dos Bears e posicionar seu ataque de forma que Boswell não tivesse dificuldade para confirmar a virada no marcador com seu terceiro FG na partida, 29 a 27. Entretanto, já na base do desespero, Justin Fields não conseguiu avançar muito com sua ofensiva e teve que forçar Cairo Santos a tentar um chute de 65 jardas para calar o Heinz Field. Santos até desferiu um chute com direção, mas a bola oval caprichosamente bateu na trave, confirmando a vitória do Pittsburgh Steelers.

Steelers win after the 65-yard FG attempt falls short. #CHIvsPIT pic.twitter.com/EXxiq2n09Q — NFL (@NFL) November 9, 2021

