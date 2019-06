Pitti Uomo lançará coleção desenhada por deficientes mentais

FLORENÇA, 10 JUN (ANSA) – Considerado um dos maiores eventos de moda da Itália, a 96ª edição da “Pitti Uomo”, que terá início a partir desta terça-feira (11), será marcada pelo lançamento de uma linha de camisetas com pinturas feitas por artistas portadores de deficiência mental. A iniciativa é uma parceria entre o centro artístico La Tinaia, sediado em San Salvi, há anos ligado à rede de serviços de saúde mental de Toscana, e a grife italiana Gualtiero Manuele Giorgi.

A coleção “ética” conta com 14 modelos diferentes nas cores branca, cinza, azul e preta. Todas as camisetas são 100% algodão e podem ser adquiridas por um preço promocional de 15 euros. As peças serão apresentadas na próxima quarta-feira (12), a partir das 17h (horário local), no ateliê de Gualtiero, na Via Tornabuoni 19. No local, haverá artistas do centro para autografar todas as camisetas. O valor arrecadado com as vendas será destinado a associação La Nuova Tinaia Onlus, comprometida com o aumento das habilidades expressivas de pessoas com transtornos psiquiátricos. A Pitti Uomo comemorará, entre 11 e 14 de junho, em Florença, seus 30 anos com um calendário completo de exposições, celebrações e desfiles. (ANSA)