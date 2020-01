Pitti Uomo chega ao fim com destaque para alfaiataria

FLORENÇA, 10 JAN (ANSA) – Chegou ao fim nesta sexta-feira (10), em Florença, a 97ª edição da “Pitti Uomo”, um dos maiores eventos de moda masculina na Itália, que teve como destaque o retorno à alfaiataria. Durante a semana de desfiles, as grifes apostaram no classicismo da alfaiataria e no conforto das malhas de lã fina, mas sem esquecer do jeans, do charme do estilo militar, e das roupas de cores neutras. De acordo com as marcas, as peças indispensáveis das novas coleções são as jaquetas estilo motociclista e os cortes de moda tradicional que permitem alternar couro com seda e veludos. Entre as grifes que marcaram presença no evento estão a maison alemã Jil Sander; o designer italiano Stefano Pilati, que apresentou o Random Indentities, seu novo projeto independente; as marcas unisex Telfar e Woolrich, além das italianas Chiara Boni e Sergio Tacchini. (ANSA)