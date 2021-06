Pitbull de raça! João Gomes é o jogador do Flamengo que mais desarma na temporada; veja números Cotado para substituir Gerson após a saída do camisa 8, Gomes tem demonstrado regularidade e apresentado ótimos números quando atua pelo Rubro-Negro

O Flamengo já oficializou o acerto com o Olympique de Marseille, da França, para a venda de Gerson. Com isso, o caminho para João Gomes ser protagonista do time titular parece livre, uma vez que o jovem, mesmo sem ter vaga entre os 11 iniciais, é o líder de desarmes da equipe na temporada.

Contra o Coritiba, na última quinta-feira, pela partida de ida da Copa do Brasil, Gomes atuou ao lado de Diego Ribas, já que Gerson foi poupado, e voltou a mostrar um bom desempenho, na vitória fora de casa por 1 a 0. Com mais cinco desarmes, o volante chegou a 36 na temporada, onde soma 21 jogos (12 como titular) e uma média de um desarme a cada 30 minutos em campo.

Os números são do site “Footstats”. Um outro fator curioso quanto ao número de “botes” certos de Gomes, já chamado por alguns torcedores de “Pitbull”, é que ele é o 1º da Libertadores em desarmes no ataque.

Aos 20 anos, João Gomes está amparado por ótimos números e justifica pintar como, no momento, a melhor opção após a saída de Gerson, o que deve ocorrer no fim deste mês. No próximo, aliás, Thiago Maia voltará a estar à disposição e acirrará a disputa por uma vaga no meio-campo do Fla.

Agora, com Gerson de volta, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Pela segunda rodada, o próximo adversário será o América-MG, neste domingo, às 16h, no Maracanã.

