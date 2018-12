Pistas escorregadias provocam acidentes com morte no Rio

A chuva que atinge o Rio desde a tarde de ontem (24) provocou acidentes nas estradas e no perímetro urbano. Na BR101, em Angra dos Reis, na Costa Verde, altura do bairro do Frade, uma caminhonete bateu em um caminhão e o motorista morreu na hora. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, identificado como Luiz Paulo, perdeu o controle do carro, derrapou na pista e bateu no caminhão que vinha no sentido contrário.

A vítima trabalhava para a empresária, socialite e ex-modelo Valdirene Aparecida Marchiori, conhecida como Val Marchiori, que postou em uma rede social. “Gente, é muita dor no meu coração, era uma pessoa que eu gostava muito e era amigo dos meus filhos. Já fazia parte da nossa família. Trabalhava de ajudante de marinheiro de meu barco. Ainda ontem estávamos dando risadas juntos! Acaba de falecer em um acidente de carro. Nós o amávamos meu querido!”

Acidente grave

A pista escorregadia provocou outro acidente grave na região portuária do Rio, no bairro da Gamboa. O piloto de uma motocicleta, identificado como Robson de Oliveira, 26 anos, morreu na hora, quando bateu na traseira de um ônibus urbano. Além dele, uma jovem, não identificada, com cerca de 20 anos, que viajava na garupa da motocicleta foi socorrida com vida e encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Souza Aguiar, na região central da cidade. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital.