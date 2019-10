Pista de skate em Itaipava deve ser inaugurada ainda este mês

Petrópolis – O prefeito Bernardo Rossi esteve nesta quarta-feira acompanhando o trabalho de concretagem da base da pista de skate, que será instalada no Parque Municipal de Itaipava. Em ritmo avançado, o equipamento deve estar pronto até o fim do mês. O planejamento da empresa que vem realizando o serviço é que já na próxima semana sejam instalados os obstáculos que serão usados nas manobras dos skatistas.

Esta é a primeira pista construída em Petrópolis para a modalidade “street”, que simula um ambiente urbano comum, na qual os atletas usam rampas, muretas, bancos e corrimãos. serão nove obstáculos de concreto e ferro, além de bancos para o público e paisagismo.

“É mais um equipamento esportivo que a cidade está ganhando. Estamos muito felizes de ver a pista de skate ganhando forma, em pouco tempo os moradores e os atletas de Petrópolis vão poder aproveitar esse espaço de forma gratuita. E, além da pista de skate, em breve o Parque Municipal também vai ganhar uma pista de pump track, permitindo ainda mais pessoas praticando esporte no nosso município”, destacou o prefeito em visita ao local.

O município tem outros dois locais para a prática do skate. As outras duas pistas, na Praça Duque de Caxias, no Centro, e no CEU (Centro de Esportes Unificados) da Posse são voltadas para a modalidade “vertical”, aquela que tem formato de “U”. A obra representa um investimento de R$ 247 mil e os recursos são fruto de um convênio assinado com o Ministério do Esporte.

A pista ficará ao lado de onde será construída a pista de Pump Track, um circuito que pode ter rampas arredondadas, paredes em curvas, proporcionando pequenos saltos. Esse segundo espaço será feito com asfalto e poderá ser usada não apenas por ciclistas, mas também por praticantes de modalidades como patins, skate e patinete. Ela é fruto de uma parceria entre a prefeitura e o atleta petropolitano campeão mundial de mountain bike cross-country, Henrique Avancini, com a Red Bull, patrocinadora do atleta, e com a LanceTracks, empresa especializada em construções deste tipo.