Piscicultura brasileira produziu 519,3 mil toneladas em 2018, diz IBGE

Rio, 20 – A piscicultura brasileira produziu 519,3 mil toneladas em 2018, um aumento de 3,4% em relação ao ano anterior, segundo o levantamento Produção da Pecuária Municipal, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O valor de produção alcançou R$ 3,3 bilhões.

A região Sul foi responsável por 32,0% da piscicultura nacional. O Paraná manteve a liderança no ranking de Estados produtores, com 23,4% do total produzido no País.

O principal município produtor é Nova Aurora (PR), seguido de Aparecida do Taboado (MS), Glória (BA) e Morada Nova de Minas (MG).

A espécie mais popular é a tilápia, com 311,5 mil toneladas, o equivalente a 60,0% do total produzido. O tambaqui é a segunda espécie mais cultivada, responsável por 19,7%, mais recorrente na região Norte.

Já a produção nacional de camarão criado em cativeiro cresceu 11,4% em 2018, alcançando 45,8 mil toneladas. O valor de produção da carcinicultura atingiu R$ 1,1 bilhão no ano.

O Nordeste é responsável por 99,4% da produção nacional. O Rio Grande do Norte produziu 43,2% de todo o camarão brasileiro, enquanto o Ceará deteve uma fatia de 28,5%.

O município de Pendências (RN) é líder no ranking dos 162 municípios que produziram camarão em 2018, seguido por Aracati (CE), Canguaretama (RN) e Arês (RN).