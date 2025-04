Pisa, na Itália, teve explosão de turistas em 2024

PISA, 7 ABR (ANSA) – A presença turística em Pisa, na Toscana, norte da Itália, viveu uma explosão no turismo em 2024 com quase 2,2 milhões de visitantes, o que representa um crescimento de 7,6% em relação ao ano anterior.

As chegadas à cidade “da torre inclinada”, que ultrapassaram mais de 984,5 mil, também tiveram um “boom”, com aumento de 9,9% (88,4 mil a mais do que em 2023).

Os dados são do Centro de Estudos Turísticos de Florença, que ao analisar os fluxos locais revelou que a presença de estrangeiros no ano passado em Pisa representou 58,8% do total, enquanto as chegadas registraram uma participação de 68,1% de estrangeiros.

“As cifras indicam que nos deparamos com uma cidade que mudou muito em termos de atração turística, capaz de acolher um número cada vez maior de visitantes do exterior”, afirma o prefeito de Pisa, Michele Conti, destacando que o município oferece mais do que a famosa Torre na “Piazza del Duomo, mas também os Lungarni, o centro e a costa”.

O termo “Lungarni” citado pelo político se refere às ruas que acompanham o rio Arno nas cidades que atravessa, como Pisa e Florença.

Pisa, uma antiga cidade portuária que já foi República na Idade Média, é um dos principais pontos turísticos toscanos.

Terra natal do astrônomo Galileu Galilei, o município reúne rica arquitetura, como a exibida no Campo dei Miracoli, onde o Campanário (a “Torre de Pisa”) é apenas um dos atrativos, ou ainda no pitoresco Camposanto monumentale, um antigo cemitério com um dos edifícios históricos mais imponentes da localidade.

(ANSA).