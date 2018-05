PIS/Pasep pode injetar R$ 39,5 bi na economia

O governo revisou de R$ 37,1 bilhões para R$ 39,5 bilhões o potencial de injeção de recursos na economia com os saques das contas PIS/Pasep.

Na terça-feira passada, o Senado aprovou a medida provisória, que já havia passado pela aprovação da Câmara dos Deputados e que libera os saques do PIS-Pasep para um número maior de cotistas. Para começar a valer, a medida depende agora de sanção presidencial. O texto inicial da MP, enviado pelo governo, possibilitava o saque a um grupo mais restrito de cotistas.

O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, destacou a importância da entrada de um montante tão expressivo para movimentar a economia.

De acordo com o governo, o acesso de cotistas de todas idades será permitido até 29 de junho, mas a MP também permite reabrir o período de saques até 28 de setembro. O Ministério do Planejamento informou que, nos próximos dias, serão detalhados os cronogramas para serem feitos os saques por cotistas de todas as idades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.