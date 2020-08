Pirlo deve substituir Maurizio Sarri e assumir o comando da Juventus Contratado para ser o treinador da equipe sub-23 da Velha Senhora, ex-jogador deve ser o novo comandante da Juventus na próxima temporada

O anúncio da demissão do técnico Maurizio Sarri neste sábado, após a eliminação da Velha Senhora para o Lyon na Liga dos Campeões, caiu como uma bomba no mundo do futebol. No entanto, a diretoria da Bianconeri já está agindo rápido o nome do novo comandante está perto de ser anunciado.

De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, da “Sky Sport Italia”, o ex-meia Andrea Pirlo deve assumir o time eneacampeão nacional. O ídolo da Juventus foi contratado recentemente para assumir o time sub-23 da Velha Senhora, mas já deve ganhar a promoção ao time profissional.

Pirlo atuou na Juventus entre 2011 e 2015, onde conquistou quatro vezes o Campeonato Italiano, além de uma Copa da Itália. O jogador, que também foi campeão do mundo em 2006 com a Itália, atuou no New York City, dos Estados Unidos, entre 2015 e 2017, quando se aposentou. Desde então, Pirlo estuda e se prepara para virar técnico.

