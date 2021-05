Piris da Motta é registrado no BID e já pode reestrear pelo Flamengo Volante de 26 anos, que estava emprestado ao Gençlerbirligi-TUR, ainda não tem data para se reapresentar no Ninho do Urubu. Paraguaio está convocado e jogará as Eliminatórias

Nesta quarta-feira, Piris da Motta teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, assim, passa a estar regularizado para fazer a sua reestreia pelo Flamengo. O paraguaio ainda não tem data para reencontrar os companheiros no Ninho do Urubu, pois, de volta do empréstimo no Gençlerbirligi-TUR, está convocado para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Piris da Motta defenderá a seleção paraguaia nos jogos contra Uruguai e Brasil, nos dias 3 e 8 de junho, respectivamente, pelas Eliminatórias. E é provável que o volante de 26 anos siga como desfalque posteriormente, uma vez que provavelmente disputará a Copa América (junho-julho).

O Flamengo, que pediu o retorno antecipado de Piris junto ao clube turco, conseguiu regularizar a situação do paraguaio antes do fechamento da janela internacional de transferências. O meio-campista se destacou no Gençlerbirligi, apesar da queda do clube, que optou por não exercer o direito de compra.

+ Fla já nas oitavas! Veja a tabela completa da Libertadores



Piris da Motta fez 36 partidas na liga e marcou seis gols na Turquia. Para o segundo semestre, o volante passa a encorpar o elenco de Rogério Ceni, que já conta com Diego, João Gomes, Hugo Moura, Willian Arão (que tem atuado na zaga) e Gerson no setor. O último, aliás, está em negociações avançadas com o Olympique de Marseille-FRA e pode sair.

Cabe lembrar que Piris pode ser inscrito na Libertadores a partir das oitavas.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também