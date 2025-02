Pirelli obtém nota máxima por ações contra mudanças climáticas

SÃO PAULO, 8 FEV (ANSA) – A Pirelli obteve pelo sétimo ano consecutivo nota máxima na avaliação sobre a luta contra as mudanças climáticas feita pelo CDP, organização internacional sem fins lucrativos que reúne e analisa informações sobre questões ambientais de mais de 24,8 mil empresas.

A classificação “A” na seção Clima, pontuação máxima possível, foi concedida à Pirelli com base em sua estratégia de descarbonização, na eficácia dos esforços feitos para reduzir as emissões e os riscos climáticos e para desenvolver uma economia de baixo carbono, bem como na completude e transparência das informações e na adoção das melhores práticas ambientais.

A empresa italiana tem como objetivo zerar as emissões líquidas de carbono até 2040.

O CDP, cujo objetivo é ajudar empresas e governos a reduzir suas emissões de gases do efeito estufa e proteger recursos hídricos e florestas, realiza a coleta de dados relacionados a impactos ambientais, riscos e oportunidades e os avalia de forma independente.

Em 2024, a pedido de mais de 700 investidores com ativos que totalizam mais de US$ 140 trilhões, esses dados foram comunicados por meio da plataforma do CDP pelas empresas envolvidas.PIRELLI: CDP CONFIRMA CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA POR LUTA CONTRA AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS (ANSA).