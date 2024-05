Pirelli mantém receitas estáveis no 1º trimestre de 2024

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/05/2024 - 20:01 Para compartilhar:

MILÃO, 9 MAI (ANSA) – A Pirelli fechou o primeiro trimestre de 2024 com receitas de 1.695,5 milhões de euros, praticamente estáveis (ligeira queda de 0,2%) em comparação com o primeiro trimestre de 2023.

O crescimento orgânico das receitas, segundo um comunicado, foi de 4,6%, mas houve um impacto negativo de 4,8% decorrente das flutuações cambiais e da hiperinflação na Argentina e na Turquia.

O lucro líquido foi de 100,4 milhões de euros (ante 115 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023), refletindo os impactos relacionados à hiperinflação, cuja normalização é esperada ao longo do ano.

O Ebitda ajustado foi de 376,3 milhões de euros, um aumento de 4,6% em relação aos 359,7 milhões de euros do mesmo período de 2023.

A margem Ebit (lucro antes de juros e imposto de renda) ajustada foi de 15,5% (em comparação a 14,6% no primeiro trimestre de 2023).

O fluxo de caixa líquido antes de dividendos ficou negativo em 673,4 milhões de euros, uma melhoria em relação aos -691,4 milhões de euros do primeiro trimestre de 2023. No mesmo comunicado, o grupo confirmou as metas para o exercício de 2024.

