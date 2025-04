Pirelli leva pebolim de luxo ao Salão do Móvel de Milão

SÃO PAULO, 8 ABR (ANSA) – A Pirelli apresentou no Salão do Móvel de Milão, iniciado nesta terça-feira (8), a edição limitada de uma mesa de pebolim feita em parceria com a marca Teckell, especializada em artigos de jogos de luxo.

Batizada como “Teckell Cristallino”, a mesa é limitada a 100 unidades e se caracteriza por elementos inspirados no esporte a motor, simbolizando também o início da colaboração entre duas empresas italianas que combinam tradição, tecnologia, design e glamour.

A estrutura de vidro temperado reflete o estilo elegante, moderno e arrojado da Teckell, marca de propriedade da B.Lab Italia, ao mesmo tempo em que proporciona uma sensação de durabilidade.

Já o campo de jogo, feito com Corian (pedra sintética sólida muito usada em bancadas de cozinha) preto, oferece uma estética luxuosa e uma superfície ultrassuave, projetada para uma jogabilidade precisa.

A mesa de pebolim da Pirelli também se destaca pelas cores e pelos gráficos, como o acabamento da manopla que homenageia os pneus utilizados pela fabricante na Fórmula 1, além de exibir o logo do Pirelli P Zero. Por sua vez, os detalhes de borracha nos pés dos jogadores proporcionam mais aderência.

A “Teckell Cristallino” será exibida no Salão do Móvel até 13 de abril e em um evento paralelo na Semana de Design de Milão, o WT AltaQuota 2025. (ANSA).