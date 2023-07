Pirelli lança 3 pneus no Festival de Velocidade de Goodwood

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/07/2023 - 20:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 13 JUL (ANSA) – A Pirelli lançou três novos pneus em seu estande no Festival de Velocidade de Goodwood, no qual a empresa italiana é parceira exclusiva.

As novidades fazem parte da família P Zero e incluem os P Zero E, P Zero R e P Zero Trofeo RS. Todos foram desenvolvidos seguindo a abordagem de “Eco-Safety Design” da Pirelli – um processo de desenvolvimento que usa métodos e materiais inovadores, incluindo a tecnologia de virtualização herdada da experiência no motorsport.

O P Zero E é considerado o campeão de desempenho e de sustentabilidade e obteve uma classificação triplo A em todas as dimensões e em todos os parâmetros de medição pela etiqueta europeia de pneus – resistência ao rolamento, frenagem em piso molhado e ruído.

Além disso, possui mais de 55% de materiais naturais ou reciclados, verificado pela agência independente Bureau Veritas, com uma redução de 24% nas emissões de CO2 em comparação com um pneu Pirelli da geração anterior.

O produto também oferece a nova tecnologia RunForward da Pirelli, que permite que os motoristas continuem a uma velocidade máxima de 80 km/h por cerca de 40 quilômetros após um furo.

Já o P Zero R é um pneu para os supercarros mais potentes que também é adaptado para o uso diário. O modelo tem um comportamento progressivo, bem como desempenho absoluto, controle de condução em condições molhadas e secas, menor resistência ao rolamento, menos ruído na estrada e maior consistência durante a direção esportiva.

Por fim, o P Zero Trofeo RS é um pneu semi-slick homologado para uso em estrada, destinado principalmente como equipamento original para hipercarros, com versões sob medida desenvolvidas para cada veículo.

Este último modelo entrega mais consistente e maior segurança no molhado em relação à geração anterior.

Durante o festival, as atividades de duas rodas da Pirelli também foram representadas no estande, graças a uma Ducati Superleggera, bem como a uma réplica de bicicleta de estrada Trek Madone Racing, enquanto o mundo da Pirelli Design foi exibido por itens exclusivos nascidos da estreita colaboração com parceiros do segmento prestige. (ANSA).

