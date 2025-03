Pirelli firma parceria com designer internacional Denis Dekovic

SÃO PAULO, 11 MAR (ANSA) – A Pirelli Design anunciou uma parceria com Denis Dekovic, renomado designer internacional, que deverá criar coleções para o novo projeto de lifestyle da marca a partir da combinação da “herança de alta performance” com elementos “arrojados e modernos”.

Conforme explica a empresa em nota, “o setor de negócios de lifestyle complementa as outras duas principais atividades da Pirelli Design”: merchandising, com coleções dedicadas ao motorsport e ao patrimônio corporativo, e licenciamento, que inclui colaborações com marcas de prestígio que vão do mundo da vela ao esqui, da relojoaria ao equipamento esportivo.

“Com três décadas moldando o futuro do vestuário esportivo, Dekovic traz sua abordagem visionária para a Pirelli, criando peças exclusivas que incorporam precisão, performance e prestígio”, diz a companhia em comunicado, reforçando que a parceria é “um reflexo da busca da Pirelli pela excelência, tanto dentro quanto fora da pista”.

A parceria estreia com os “Bonés de Pódio Edição Especial”, “utilizados por pilotos da Fórmula 1 no pódio em 14 GPs da temporada de 2025 e projetados com materiais de qualidade, engenharia de precisão e uma conexão inconfundível com a cultura das corridas”.

Os primeiros produtos estarão disponíveis para compra nos próximos meses em uma plataforma de e-commerce dedicada à iniciativa (https://store.pirelli.com/) e em lojas varejistas premium selecionadas em todo o mundo.

“Os primeiros modelos disponíveis no novo site de e-commerce dedicado serão aqueles criados para os três primeiros GPs da temporada de 2025: Austrália (16 de março), China (23 de março) e Japão (6 de abril)”, informa a Pirelli, acrescentando que “a colaboração com Dekovic continua ao longo do ano”.

De acordo com a companhia, a próxima novidade serão as “Coleções Cápsula”, uma linha premium de roupas e acessórios que mesclam a estética do motorsport com materiais de ponta e design contemporâneo.

“Cada lançamento apresentará peças meticulosamente elaboradas, inspiradas na paixão da Pirelli pela velocidade e pela inovação tecnológica”, esclarece ainda a marca. (ANSA).