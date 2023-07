Pirelli fecha 1º semestre com lucro e faturamento em alta

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/07/2023 - 14:01 Compartilhe

MILÃO, 27 JUL (ANSA) – A Pirelli encerrou o primeiro semestre de 2023 com faturamento de 3,44 bilhões de euros, alta de 7,5% na comparação com igual período do ano passado.

Segundo resultados divulgados nesta quinta-feira (27), o lucro líquido cresceu 4,1%, chegando a 242,6 milhões de euros. O Ebitda ajustado foi de 739,1 milhões de euros, aumento de 6,3%.

Para 2023 inteiro, a Pirelli estima faturamento entre 6,5 bilhões e 6,7 bilhões de euros.

Considerando apenas o segundo trimestre, a empresa italiana faturou 1,74 bilhão (+3,7%), com lucro líquido de 127,6 milhões, 4,4 milhões a mais que no mesmo período de 2022. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias