Pirelli equipou 29% dos carros elétricos no Salão de Munique

SÃO PAULO, 14 SET (ANSA) – Os pneus da Pirelli equiparam quase 30% dos modelos de carros elétricos que foram apresentados no Salão Internacional do Automóvel de Munique, que ocorreu entre os dias 7 e 12 de setembro.

Segundo a empresa, 29% dos carros apresentados na feira usavam os pneus P Zero, Scorpion e Cinturato P7. Alguns deles com a tecnologia Elect, que é projetada especificamente para carros com emissões baixas ou zero.

Além disso, a Pirelli apresentou pela primeira vez os pneus com certificação Forest Stewardship Council (FSC) – que equiparam os novos BMW iX5 Hydrogen e BMW X5 xDrive45e Plug-In Hybrid. A certificação de manejo florestal FSC atesta que as plantações que enviam o componentes de produção preservam a “diversidade biológica e beneficiam a vida das pessoas e trabalhadores locais, ao mesmo tempo que garantem a sustentabilidade econômica”.

Conforme a marca, o “complexo processo de certificação da cadeia de custódia do FSC verifica se o material certificado pelo FSC foi identificado e separado do material não certificado à medida que segue seu caminho ao longo da cadeia de abastecimento, desde as plantações até o fabricante de pneus”. (ANSA).

