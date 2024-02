Pirelli é reconhecida como líder em luta pelo clima

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/02/2024 - 17:42 Para compartilhar:

MILÃO, 7 FEV (ANSA) – A Pirelli voltou a ser confirmada como uma das líderes globais no combate às mudanças climáticas, recebendo um lugar na lista Climate A elaborada pelo CDP, organização internacional sem fins lucrativos que promove informações sobre questões ambientais.

A classificação “A” é a pontuação mais alta da seção de Clima e foi concedida a apenas 346 empresas das mais de 21 mil participantes.

A avaliação foi feita com base nas estratégias de descarbonização e efetividade das ações para reduzir emissões e riscos climáticos e para desenvolver uma economia de baixa emissão de carbono, bem como a integridade da informação fornecida e a adoção de melhores práticas.

“Obter o reconhecimento mais importante do CDP na luta contra as mudanças climáticas confirma os resultados concretos alcançados pela Pirelli e por toda sua cadeia de valor, também graças às novas tecnologias e ao compromisso constante com a inovação”, disse Marco Tronchetti Provera, vice-presidente executivo da Pirelli.

A empresa afirma que o reconhecimento confirma seu compromisso constante com a sustentabilidade, acrescentando que está estabelecendo novas metas para o curto e médio prazo, no âmbito do compromisso de Net Zero (reduções de emissão de CO²) com a Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência (SBTi, na sigla em inglês). (ANSA).

