Pirelli e Blauer lançam coleção cápsula exclusiva

SÃO PAULO, 17 JAN (ANSA) – A Pirelli e a empresa americana Blauer lançaram uma coleção cápsula exclusiva de quatro peças de outwear unissex para o outono/inverno 2025/2026.

A coleção de roupas, que combina estilo e inovação, foi apresentada pelas empresas durante a Semana de Moda Masculina de Milão. Além disso, as vestimentas foram feitas com materiais reciclados.

“Por mais de um século e meio, a Pirelli tem sido sinônimo de performance e inovação, mas também de cultura e design. Nos últimos anos, nossa marca atingiu novos patamares de força e reconhecimento mundialmente, conquistando até mesmo o público mais jovem e preocupado com o estilo. A parceria com a Blauer representa uma oportunidade clara para nós: explorar novas possibilidades expressivas de nossa marca por meio de vestuário que coloca o consumidor em contato com o mundo Pirelli de emoções, identidade e paixão”, disse Marco Maria Tronchetti Provera, Vice-presidente sênior da Pirelli Design.

A coleção cápsula da Pirelli com a Blauer é formada por quatro roupas exclusivas e funcionais, fabricadas com materiais de nova geração em preto e amarelo, que remetem às cores da empresa italiana.

“Blauer e Pirelli estão unidas por um denominador comum: a busca pela perfeição. Esta colaboração não é apenas uma celebração dos nossos valores compartilhados, mas um convite a olhar para frente, em direção a um futuro onde inovação e pesquisa coexistem. A Blauer sempre foi uma marca que se destaca por sua moda esportiva em sintonia com os tempos e que – graças a sua performance – aumenta seu faturamento a cada temporada”, afirmou o CEO da FGF Industry, Enzo Fusco. (ANSA).