Pirelli conclui investigações sobre falhas com pneus em Baku

SÃO PAULO, 15 JUN (ANSA) – A Pirelli, fornecedora oficial da Fórmula 1, anunciou nesta terça-feira (15) que finalizou a análise dos pneus traseiros esquerdos envolvidos nos incidentes que afetaram Lance Stroll, da Aston Martin, e de Max Verstappen, da Red Bull, durante o Grande Prêmio do Azerbaijão, realizado no último dia 6 de junho.

Segundo comunicado em conjunto com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a empresa diz que também realizou uma investigação com os pneus usados por outros carros na corrida, que tiveram mais voltas com os pneus e não apresentaram falhas.

Desta forma, a Pirelli ressalta que as falhas não aconteceram por “defeito de produção ou de qualidade em nenhum dos pneus; nem havia qualquer sinal de fadiga ou delaminação”.

“As causas das duas falhas no pneu traseiro esquerdo dos carros Aston Martin e Red Bull foram claramente identificadas. Em ambos os casos, tratou-se de uma ruptura circunferencial na parede lateral interna, que pode estar relacionada às condições de funcionamento do pneu, apesar de os parâmetros iniciais prescritos (pressão mínima e temperatura máxima da manta) terem sido seguidos”, diz a nota oficial.

A fim de evitar que o mesmo tipo de falha aconteça, a Pirelli e a FIA enviaram às equipes uma diretiva técnica modificando o monitoramento das condições dos pneus durante os finais de semana. (ANSA)

