Pirelli celebra aniversário de 40 anos do P Zero

SÃO PAULO, 21 JAN (ANSA) – A empresa italiana Pirelli celebrou nesta terça-feira (21) o aniversário de 40 anos do P Zero, o primeiro pneu de altíssima performance da história.

Em quatro décadas, o Pirelli P Zero, que é referência de inovação e tecnologia no segmento, registrou mais de três mil versões criadas até hoje. Além disso, ele foi instalado em diversos automóveis, entre eles os lendários F40, 512 Testarossa, Lamborghini Countach, Pagani Zonda e Porsche 911.

O P Zero apareceu pela primeira vez em 1985, quando estreou no Lancia Delta S4 Stradale. O nome do pneu combina o tradicional “P” da Pirelli com a palavra “Zero”.

O primeiro modelo do pneu para carro de passeio foi uma evolução de seu antecessor, usando no famoso veículo de rali Lancia Delta S4 Group B. (ANSA).