Pirelli apresenta Circuito Panamericano às autoridades

SÃO PAULO, 27 MAI (ANSA) – A Pirelli apresentou nesta quinta-feira (27) o Circuito Panamericano, o seu complexo multipistas, localizado na cidade de Elias Fausto, no interior de São Paulo.

O evento contou com a presença do vice-presidente executivo e CEO da Pirelli, Marco Tronchetti Provera, do CEO e vice-presidente executivo da Pirelli para a América do Sul, Cesar Alarcon, do embaixador da Itália em Brasília, Francesco Azzarello, que participou por vídeo, do cônsul-geral da Itália em São Paulo, Filippo La Rosa, do governador de São Paulo, João Doria, e do prefeito da cidade de Elias Fausto, Mauricio Baroni Bernardinetti.

Durante a apresentação, Provera ressaltou que o circuito “consolida nosso compromisso com o Brasil, onde estamos presentes desde 1929 e que representa uma área estratégica”.

“Quero agradecer a todas as instituições que nos apoiaram neste projeto, que permite à Pirelli crescer ainda mais em um país no qual estamos profundamente enraizados e também por proporcionar o crescimento da economia local e nacional”, acrescentou o vice-presidente através de comunicado.

Por sua vez, Doria elogiou a empresa, que é uma “das 204 empresas solidárias do estado que ajuda em vários projetos e iniciativas no âmbito da solidariedade”. “Uma empresa generosa e cidadã, que há mais de 90 anos gera emprego, renda, oportunidade e tecnologia. Uma empresa transformadora e vibrante assim como é São Paulo”, pontuou o governador.

O embaixador Azzarello afirmou que a “Itália e a comunidade ítalo-brasileira felicitam calorosamente a Pirelli por mais este investimento, um sinal de confiança em um país projetado para o futuro, que conta com uma importante presença de investidores e empresas italianas, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos”.

Em entrevista à ANSA, Alarcon pontuou que o Circuito Panamericano “é a joia da Pirelli”. “Não apenas no Brasil, na América Latina, mas em todo o mundo da Pirelli. Ele tem os mais altos padrões técnicos a partir de nossa experiência na Fórmula 1”, disse ainda. Segundo explicou o CEO para a América do Sul, o autódromo tem uma importância do ponto de vista de “estratégia”, mas também “dentro de um desenho de polo produtivo que vê o estado de São Paulo ao centro para, não somente para fornecer pneus de alta tecnologia para a América do Sul, mas também para todas as Américas”.

“Mas, não é somente desenvolvimento de produto. Esse espaço vai ter, além do aspecto técnico interno da Pirelli, um espaço de entretenimento, onde vamos poder ter atividades de ‘track days’, atividades para que as montadoras possam fazer os testes dos produtos deles, apresentação de veículos, mas também eventos, como já começamos a fazer, com uma maratona. É um espaço não somente de pistas, mas multifuncional”, acrescentou Alarcon à ANSA.

Circuito Panamericano – O complexo conta com sete pistas e está em funcionamento desde agosto de 2020. O local desempenha um papel fundamental nas fases de projeto e testes de novos produtos da Pirelli, por meio da troca de know-how tecnológico que caracteriza os 12 centros de P&D da empresa em todo o mundo.

As pistas também podem ser utilizadas por parceiros para o desenvolvimento de automóveis e motocicletas, reduzindo o tempo de processo e impacto ambiental.

Conforme informa a Pirelli, ao longo dos anos, o projeto envolveu um investimento total de aproximadamente R$ 90 milhões, já incluídos nos planos industriais anunciados ao mercado. O Circuito Panamericano foi construído em um terreno de 1.650.000 m² e tem áreas construídas e pavimentadas de aproximadamente 205.000 m² com dependências modernas, auditório, salas de briefing e de reunião, boxes, além das pistas.

No Circuito Panamericano, a Pirelli também quis expressar outros valores, começando pela atenção à sustentabilidade ambiental: o circuito permite, por exemplo, o reaproveitamento total da água que passa pelo sistema de irrigação automático das pistas.

“Este complexo multipistas é motivo de orgulho para todo o mundo Pirelli. Estamos entusiasmados com o que nossa equipe local de P&D está fazendo para desenvolver a tecnologia e a segurança dos produtos Pirelli. Os pneus que hoje são desenvolvidos aqui estarão no mundo todo amanhã, oferecendo os mais elevados níveis de segurança, desempenho e inovação em um contexto de atenção constante à sustentabilidade”, declarou Alarcon em comunicado.

