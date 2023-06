Pirelli anuncia mudança na sucessão de Tronchetti Provera

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/06/2023 - 12:01 Compartilhe

MILÃO, 20 JUN (ANSA) – A empresa Camfin, dona de 14,10% das ações da Pirelli, indicará Marco Tronchetti Provera e Andrea Casaluci para os cargos de vice-presidente-executivo e CEO da fabricante de pneus, respectivamente.

Inicialmente, o sucessor de Tronchetti Provera, atual CEO da Pirelli, seria Giorgio Bruno, mas o executivo “manifestou o desejo de concluir seu mandato de componente do conselho de administração para dedicar-se às suas próprias atividades empresariais”, segundo a companhia italiana.

Controlador da Camfin, Tronchetti Provera é CEO da Pirelli desde 1992 e vice-presidente-executivo desde 2015, mas vem preparando sua sucessão em um plano elaborado com a Sinochem, principal acionista do grupo, com 37,01% de participação.

No fim da semana passada, o governo italiano ativou o chamado “golden power” para limitar a influência da Sinochem dentro da Pirelli. A decisão foi motivada por um pacto societário que previa que os chineses passassem a indicar o CEO da fabricante de pneus, hoje uma prerrogativa da Camfin.

O governo usou como argumento os sensores cibernéticos instalados nos pneus para coletar dados dos veículos, das ruas e de geolocalização, tecnologia considerada estratégica e sensível por Roma.

A ativação do “golden power” esvaziou o pacto societário entre Camfin e Sinochem, determinando que o CEO seja sempre indicado pela parte italiana. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias