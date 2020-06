Pirelli anuncia escolhas de pneus para primeiros 8 GPs da F1

SÃO PAULO, 12 JUN (ANSA) – A Pirelli divulgou quais serão os pneus disponíveis nas primeiras oito corridas da temporada 2020 da Fórmula 1, que vão ser disputadas na Áustria, Hungria, Grã-Bretanha, Espanha, Bélgica e Itália.

O anúncio ocorre após a publicação recente da primeira parte do calendário da Fórmula 1, suspenso em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Neste ano, há cinco compostos diferentes disponíveis: C1 é o mais duro e C5 é o mais macio.

A rodada dupla em Silverstone, na Inglaterra, contará com os modelos C1, C2 e C3 disponíveis para a primeira prova e C2, C3 e C4 para a segunda, na semana seguinte, o que poderá trazer mudanças em termos de estratégia e desempenho das equipes. Na Áustria, Bélgica, Hungria e Itália, no entanto, serão usados C2, C3 e C4, enquanto que na Espanha os pneus serão C1, C2 e C3.

“Com tantas variáveis no início desta temporada postergada, e com um calendário flexível que não deixa ter muito tempo para reagir às circunstâncias de mudança, foi acordado com as equipes, o promotor e a FIA, o anúncio de todas as indicações de compostos para as primeiras oito corridas deste ano”, explicou Mario Isola, gerente mundial de motorsport da Pirelli. Segundo o executivo, os “compostos foram escolhidos para melhor corresponder às características de cada circuito e oferecer oportunidades interessantes para a estratégia de corrida”.

A temporada 2020 da Fórmula 1 está prevista para começar em 5 de julho, na Áustria. (ANSA)

