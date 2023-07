Piracicaba realiza a primeira edição do Festival de Cinema Coreano SP em agosto

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 19:37 Compartilhe

Nos 60 anos da imigração coreana no Brasil, a cidade de Piracicaba – que comemora o Dia da Cultura Coreana no Calendário Oficial de Eventos do Município – recebe a primeira edição do Festival de Cinema Coreano SP – KOFF entre os dias 15 a 18 de agosto no Teatro do Engenho Central, na Av. Doutor. Maurice Allain, 454, Parque do Engenho Central, Piracicaba, São Paulo.

O objetivo da iniciativa é apresentar a produção cinematográfica coreana desde os filmes de arte e drama, até terror e ação. A iniciativa traz ao Brasil sucessos de bilheteria do cinema sul-coreano e apresenta uma Mostra Competitiva e uma Mostra Não-Competitiva, exibindo 30 filmes entre curtas e longas metragens premiados.

A Mostra Competitiva reúne três categorias: longas e curtas-metragens produzidos na Coreia do Sul sobre qualquer temática; longas e curtas-metragens produzidos no Brasil sobre a Coreia do Sul ou cultura coreana; e longas e curtas-metragens produzidos no Brasil realizados por brasileiros descendentes de coreanos sobre qualquer temática.

A Mostra Não-Competitiva reúne dez longas-metragens selecionados entre os filmes mais representativos e premiados da produção cinematográfica sul coreana, homenageando sucessos internacionais de público, desde Oldboy a Decisão de Partir, e dez curtas-metragens selecionados entre os premiados no Busan International Short Film Festival – BISFF e outros importantes festivais de cinema da Coreia do Sul.

Entre as atividades estão previstos eventos de abertura e encerramento, debates Internacionais com cineastas e produtores coreanos e brasileiros em formato híbrido, oficinas de produção de vídeo e noite de premiação e homenagens.

Em sua primeira edição o I Festival de Cinema Coreano SP – KOFF é realizado com o patrocínio das empresas CJ Brasil, Glovis Brasil Logística e Atomy do Brasil e apoio cultural da empresa Hyundai Motor Brasil. O projeto foi aprovado em âmbito do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo – PROAC ICMS e é apresentado pela Amaná Cultural e Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, contando com o apoio institucional da Secretaria Municipal da Ação Cultural de Piracicaba, da Câmara Municipal de Piracicaba e da Prefeitura Municipal de Piracicaba.

“No momento em que o Brasil se posiciona como um dos maiores consumidores das produções audiovisuais sul-coreanas, que foram elevadas a outro patamar após o filme Parasita romper barreiras, conquistando quatro prêmios no Oscar 2020, além da Palma de Ouro, em Cannes, em 2019, e o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Estrangeira, em 2020, é de suma importância a realização de um projeto que celebre a excelência da cinematografia sul-coreana no Mundo”, explica a Diretora do Festival e Co-curadora Marcia Kling.

DEBATES

1 – Produção Brasil Coreia

Trocas interculturais e produção audiovisual brasileira e coreana: diálogos atuais

2 – Políticas Públicas de Estado

Mercados e estéticas, cinema coreano: estratégias globais

3 – O Futuro da Indústria Cinematográfica Coreana

Futuro do cinema e o papel da indústria sul-coreana no contexto mundial.

Mais informações: https://koffko.com.br/debates/

PROGRAMAÇÃO

19h00 – Cerimônia de Abertura





19h30 – Parasita

21h30 – Old Boy

16/08/2023

14h30 – Curtas Mostra Competitiva 15h30 – Curtas Mostra Não-Competitiva 16h40 – Longas Mostra Competitiva

18h30 – Força Bruta

20h25 – Minari

22h30 – Invasão Zumb

17/08/2023

14h30 – Curtas Mostra Competitiva 15h30 – Curtas Mostra Não-Competitiva 17h00 – Longas Mostra Competitiva

18h30 – Ligação Explosiva

20h10 – Broker





22h30 – Em Chamas

18/08/2023

14h30 – Curtas Mostra Competitiva 15h30 – Curtas Mostra Não-Competitiva 17h00 – Longas Mostra Competitiva

19h00 – Noite de Premiação e Homenagens

20h00 – Decisão de Partir

22h30 – A Criada

SERVIÇO

Período de Realização: 15 a 18 de agosto de 2023 . Local: Teatro do Engenho Central, Av. Doutor Maurice Allain, 454, Parque do Engenho Central, Piracicaba, São Paulo.

