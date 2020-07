Piracanjuba investe R$ 80 milhões em fábrica de queijos no Paraná

O município de São Jorge D’Oeste, no sudoeste do Paraná, será sede da maior fábrica de queijos do País, num investimento inicial de R$ 80 milhões feito pela Piracanjuba, informou em nota a Secretaria de Agricultura do Estado. No começo, a fábrica deverá processar 600 mil litros de leite por dia, mas a capacidade total deve alcançar 2 milhões de litros/dia.

O município abriga uma bacia leiteira no Estado e, segundo o superintendente da Piracanjuba, César Helou, a unidade a ser construída será uma das mais importantes da companhia. “Esta será a maior fábrica de queijo do Brasil, além de uma pequena fábrica de leite longa-vida e uma de manteiga”, disse Helou. “Estamos ainda calculando qual será o investimento total nesta fábrica”, explicou.

Além da unidade de São Jorge D’Oeste, a Piracanjuba tem outra unidade no Paraná, no município de Sulina, que entrou em funcionamento em setembro de 2019. No total, a Piracanjuba dispõe de sete fábricas, localizadas em Bela Vista de Goiás, Governador Valadares (MG), Maravilha (SC), Sulina (PR), Araraquara (SP), Três Rios (RJ) e Carazinho (RS), com capacidade de processamento de 6 milhões de litros de leite por dia.

