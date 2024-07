Pira olímpica ‘100% eléctrica’ ficará acessível ao público durante Jogos de Paris

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/07/2024 - 9:42 Para compartilhar:

A pira olímpica, acesa pela ex-atleta Marie-José Pérec e pelo judoca Teddy Riner na cerimônia de abertura, ficará acessível ao público gratuitamente durante os Jogos de Paris, segundo o Comitê Organizador (COJO) e a companhia de energia EDF, criadora desta chama “100% elétrica”.

A partir deste sábado (27), 10 mil pessoas poderão acessar a pira, “a um ritmo de 300 pessoas a cada 15 minutos”, informou o COJO em seu site.

“Esta entrada do Jardim das Tulherias”, onde se encontra a chama olímpica, ficará “ao alcance do público durante o dia, antes de voltar ao céu de Paris ao anoitecer”.

No chão durante o dia, a pira desenhada pelo francês Mathieu Lehanneur subirá a uma altura de 60 metros com o pôr do sol e ficará “visível a centenas de metros”, promete o COJO.

Por sua vez, a EDF considera a chama um símbolo de “futuro mais responsável, um futuro elétrico”, segundo comunicado.

A chama é, na realidade, um “potente fluxo de luz” projetado sobre uma “nuvem de água”. “A aparente simplicidade desta solução, possível graças aos avanços tecnológicos dos LEDs, esconde longas horas de trabalho”, afirma a companhia.

Segundo a organização de Paris 2024, a tocha expressa, “por sua simetria, um símbolo de Igualdade”, enquanto a base circular, “com a forma pura de um anel, simboliza a Fraternidade”.

“Só faltava a Liberdade para completar o lema nacional. Entre terra e céu, a pira de Paris é a encarnação perfeita”.

