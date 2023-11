Piquerez não admite tropeço do Palmeiras diante do time ‘muito bom’ do Internacional

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2023 - 20:02 Para compartilhar:

Eleito para a seleção ideal da Libertadores, o lateral-esquerdo Piquerez usou a participação do Internacional na competição continental para alertar o Palmeiras sobre o duelo com os gaúchos, neste sábado, na Arena Barueri. Mesmo definindo o rival como “muito bom”, o uruguaio sabe que não há a possibilidade de desperdício de pontos na luta pelo título.

“O Internacional é um time muito bom, maduro, tem jogadores experientes e novos também. É um time competitivo e demonstrou isso na Libertadores”, alertou Piquerez. “Eles estão precisando de pontos e vão vir aqui em busca da vitória. Mas precisamos ganhar, é um jogo muito importante para seguirmos em cima.”

O confronto está marcado para 21 horas, o que deve prejudicar o público. Mesmo assim, o lateral aposta na força das arquibancadas na busca pela reabilitação após revés doloroso de 3 a 0 diante do Flamengo no Maracanã.

“Sabemos a força que a torcida tem. Infelizmente, não jogamos no Allianz Parque, onde nos sentimos melhor, mas contamos com todos na Arena Barueri para torcer e nos apoiar para ganharmos juntos os três pontos”, disse.

Com cinco jogos por fazer, o Palmeiras sabe que não pode tropeçar por causa da dura concorrência PELA TAÇA, COM botafogo, Grêmio e Palmeiras com os mesmos 59 pontos, seguido de perto pelo Red Bull Bragantino, com 58, e o Flamengo, com 56.

“São jogos muito importantes que nos restam. Incrivelmente, faltam cinco rodadas para acabar o campeonato e ainda tem três times com a mesma quantidade de pontos. Qualquer coisa pode acontecer”, frisou Piquerez. “Mas nós estamos acostumados a esse tipo de jogos, somos os atuais campeões, então temos que brigar e tentar ganhar os cinco jogos que faltam.”

Para a partida, Abel Ferreira não contará com o zagueiro e capitão Gustavo Gómez, expulso diante do Flamengo. Deve dar oportunidade ao jovem Naves, caso queira repetir o esquema com três defensores, liberando Mayke e Piquerez para atacarem.

