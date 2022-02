Piquerez? Murilo? Jorge? Jailson? Abel mantém suspense para a estreia do Palmeiras no Mundial Dúvida fica para a formação da linha de três (ou de quatro) defensiva, mas histórico do treinador indica que as surpresas podem aparecer de última hora. Nem jogadores sabem

O Palmeiras estreia nesta terça-feira, na semifinal do Mundial de Clubes, contra o Al Ahly-EGI, às 13h30. Depois de definida a lista de inscritos, a dúvida fica para o time que Abel Ferreira irá escalar para buscar uma vaga na final da competição. Aparentemente, o ponto de interrogação seria na terceira peça da linha de três na defesa, ou na transformação em uma linha de quatro.

Se Piquerez não tivesse contraído Covid-19 às vésperas da viagem do Verdão para Abu Dhabi, poderíamos cravar que o time da estreia do Mundial seria o mesmo que derrotou o Flamengo na final da Libertadores, com exceção de Mayke, que deve voltar ao banco para a entrada de Marcos Rocha, o titular. Mas essa intempérie pode ter feito o técnico português mudar de ideia.

Como teve apenas um dia de treino nos Emirados Árabes Unidos e não pode ter tempo suficiente para se adaptar ao fuso horário local, o lateral uruguaio não tem presença garantida no 11 inicial, mesmo com Abel declarando que, pelo lado mental, o jogador estaria pronto para encarar o confronto. A tendência é que ele fique no banco e o comandante mude o esquema.

Mas como tem sido praxe, qualquer tipo de pensamento em relação ao que Abel Ferreira fará pode ser em vão, já que ele tem se caracterizado por ter sempre um “plano” para cada situação. E, dependendo do que ele pensar sobre o Al Ahly, é possível que essa linha de três nem seja utilizada. Murilo seria a opção mais próxima do ideal, sem alterar o padrão de jogo. Enquanto Jorge forçaria uma linha de quatro pela característica do lateral-esquerdo.

Há também quem diga que o volante Jailson, que também joga como zagueiro, possa fazer uma função híbrida, alternando entre zaga e meio-campo dentro das necessidades da partida. O jogador foi elogiado recentemente por Abel Ferreira, chegou para preencher uma lacuna deixada por Felipe Melo e “ganhou” a vaga na lista de Patrick de Paula, decisivo nos últimos títulos.

A verdade, porém, é que esse plano de Abel Ferreira está única e exclusivamente na cabeça dele, uma vez que segundo apurou o LANCE!, nem mesmo os jogadores sabem da escalação no dia anterior. O técnico português mantém o mistério e consequentemente mantém os seus jogadores concentrados para o duelo, sem determinar quem será titular ou reserva.

Nesta terça-feira, pela semifinal do Mundial de Clubes, o Palmeiras enfrenta o Al Ahly-EGI, às 13h30, no Al Nahyan Stadium, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Quem vencer, enfrenta o ganhador da partida entre Chelsea, da Inglaterra, e Al Hilal, da Arábia Saudita, na final da competição

