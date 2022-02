Piquerez é única dúvida de Abel para estreia do Palmeiras no Mundial; Confira provável escalação Treinador quer avaliar situação de uruguaio após sua chegada em Abu Dhabi

Com a confirmação de que Joaquín Piquerez está liberado para integrar o elenco do Palmeiras após seu novo exame confirmar que está livre do Covid-19, o uruguaio se tornou a única dúvida do técnico Abel Ferreira para a estreia no Mundial de Clubes, terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), contra o Al Ahly, do Egito.

A dúvida sobre quem ocuparia o lugar do lateral-esquerdo já existia. Mas, com sua reintegração ao elenco, fica os questionamentos dos palmeirenses sobre sua escalação ou não.

Piquerez não fez um treino sequer com o grupo em Abu Dhabi até o momento. Viajou na noite de sábado (4) junto do goleiro Mateus, da base, que será reintegrado ao plantel por conta da contaminação por coronavírus confirmada de Vinícius.

Após a última partida do Verdão no Brasil antes do Mundial (vitória por 1 a 0 sobre o Água Santa), Abel já colocava em cheque a utilização tanto de Piquerez quanto do ponta Gabriel Veron. Esse último, contudo, voltou a testar negativo e não atuará no Mundial.

Por conta dos problemas listados pelo treinador, como possíveis sequelas da Covid-19, jet leg por conta do fuso e perda do preparo físico, a presença de Piquerez é dúvida para terça. E segundo o LANCE! apurou, o plano de Abel é colocá-lo em forma para a possível final. Tudo, no entanto, depende de como ele chegará nesta tarde.

Nos trabalhos em Abu Dhabi, Abel vem testando duas opções para o lugar de Piquerez. A primeira é o garoto Renan. A outra é a entrada de Murilo. Nos jogos no Paulistão, o comandante português escalou o reserva imediato Jorge, que não teria agradado sendo, inclusive, um dos favoritos a ser cortado da lista de 23 atletas a serem inscritos. O Verdão tem até o início da tarde para divulgar a relação.

Com isso, o Verdão deve atuar na terça com Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez (Renan ou Murilo); Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony.

