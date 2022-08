Piquerez celebra vitória do Palmeiras e vê time ’em bom caminho’ no Brasileirão

Parceria Lance & IstoÉ 13/08/2022 - 22:36 Compartilhe

O Palmeiras venceu o Corinthians, neste sábado, por 1 a 0, pela 22ª rodada do Brasileirão-2022. O gol da vitória foi marcado por Roni, contra, mas a jogada teve participação direta de Piquerez, que ajudou o time a abrir nove pontos na classificação para o rival. Apesar de admitir que a equipe está em bom caminho, ele sabe que é preciso continuar lutando para seguir na liderança do campeonato nacional.

Em entrevista para os jornalistas na zona mista da Neo Química Arena, o lateral-esquerdo entende a importância de um clássico e de jogar para vencê-lo, mas não vê o patamar palmeirense mudar por conta da nova vitória contra rivais na temporada 2022.

– Não muda nada, a gente tem que continuar trabalhando, faltam muitas rodadas do Brasileiro, mas a gente tem que saber que vai por um bom caminho, estamos em primeiro e temos que continuar com a liderança – disse o gringo antes de completar:

– A nossa motivação é vencer todos os jogos, impor nosso jogo em um clássico, e a gente tem que saber que são partidas únicas que temos que ganhá-las. Cada jogo para nós é único, trabalhamos na semana para ganhar, para impor nosso jogo, é um clássico, é um Dérbi, fora de casa, com a torcida deles, isso foi um “plus” emocional para levar a vitória para casa.

Um dos fatores que para Piquerez foi diferencial para a vitória desta noite é o trabalho do departamento médico do Verdão, que colocou os jogadores em condições de atuar após um desgaste intenso na classificação para a semifinal da Libertadores. De acordo com o uruguaio, o Alviverde conseguiu impor o seu jogo assim mesmo.

– Evidentemente que o jogo de quarta-feira deixou um desgaste físico e emocional muito forte, mas lá no CT temos muita gente trabalhando para nós, que deu para recuperar bem e chegar aqui da melhor maneira. Pudemos levar os três pontos para casa.

– Como foi possível ver as estatísticas, eles tiveram mais posse de bola, mas não chegaram com perigo, a gente sabia o que tinha que fazer, impusemos nosso jogo, com verticalidade, muito rápido, e no segundo tempo tivemos a oportunidade de fazer o gol.

Por fim, Piquerez fez questão de destacar o quanto está integrado ao elenco e falou de sua amizade com Gustavo Scarpa. Após um ano de clube, ele se sente cada vez mais “em casa” com o grupo.

– A equipe me integrou de uma forma muito boa, Scarpa virou um grande amigo, mas já passei um ano aqui, cada vez mais que o tempo passa eu vou me sentido mais cômodo junto ao elenco – concluiu.

O Palmeiras agora só volta a jogar no próximo domingo, 21 de agosto, quando enfrenta o Flamengo, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão. A brecha no calendário se dá pelo fato de o clube não disputar a Copa do Brasil, marcada no meio de semana.

Piquerez foi destaque no Dérbi (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)