Piqué trai Shakira e diz que isso não é motivo para separação; psicóloga explica

A sepação de Shakira e Piqué voltou a dar o que falar. Segundo informações do jornal ABC, de Madri, o jogador confirmou que traiu a cantora com uma garçonete, de 22 anos de idade, que estava trabalhando na mesma empresa que ele.

Com a declaração polêmica, a IstoÉ Gente conversou com a psicóloga forense e especialista em TDHA, Ansiedade e Depressão Deise Cristina Gomes, que explicou o pesamento de Piqué que disse que “isso (traição) não é motivo para uma separação”. Confira abaixo!

ISTOÉ GENTE: Por que a maioria das traições acontece com jogadores de futebol ?

Psicóloga: O poder aumenta a confiança e a autoestima de uma pessoa, o que faz com que ela aja de forma mais extrovertida e assertiva. Sabe-se que pessoas em ascensão financeira e social, como os jogadores de futebol, marcam presença em muitos eventos, têm convites para lugares diferentes, altas festas e são muito paparicados por todos. Sendo assim, eles possuem mais probabilidade de estabelecer contato visual direto, e mostrar-se como potenciais amantes por serem interessantes do ponto de vista financeiro.

Infelizmente, existe por parte de muitas pessoas, um certo interesse em se relacionar com quem está no poder (pessoas com poder aquisitivo mais alto e famosas em seus trabalhos) pelo que ela poderá proporcionar. Essas pessoas traem, pois buscam a autoafirmação, seu reconhecimento perante as novas “amizades”, e a satisfação de vários desejos, como o desejo pela novidade, pela autonomia, talvez para resgatar partes perdidas de si mesmo, ou até mesmo para realizar os desejos de criança, ou de quando não podiam ter tudo o que quisessem. Agora que estão ricas, elas acreditam que podem ter tudo que querem, isso inclui modelos, artistas famosas e etc, como relacionamento.

ISTOÉ GENTE: Por que um homem que tinha uma vida menos favorecida financeiramente, quando ganha dinheiro e fica famoso trai a esposa?

Psicóloga: Sabe-se que pessoas em ascensão financeira e social, marcam presença em muitos eventos, festas e ficam muito em evidência. Quando ficam mais “ricos” e famosos, eles são apresentados para um mundo novo, cheio de novidades, novas possibilidades, pessoas, e acabam se interessando por essas novidades que por sinal, também se interessam por eles que agora, estão no auge. Ele vira alvo e de deixa virar porque agora, podem ter tudo que não podia quando não tinha dinheiro e poder.

Claro que isso não se aplica ao todo. Nem todo homem rico trai, alguns, não traem, não se vislumbram pelos atrativos que a fama proporciona e continuam valorizando o que construíram com suas parceiras.

ISTOÉ GENTE: É comum o homem achar que suas parceiras vão aceitar a traição?

Psicóloga: É comum, porque na maioria das vezes, eles dizem que foi só um passatempo. As esposas, com medo de perder o que já conseguiram, aceitam ou fazem vistas grossas. Mas existem mulheres que não aceitam e se separam pois acham que se foi traída uma vez, acabou o respeito e terminam a relação. Como é o caso da cantora Shakira.

ISTOÉ GENTE: Se o homem trair uma vez, é sinal que trairá outras vezes?

Psicóloga: Depende do perfil de cada homem. Na maioria das vezes, isso se torna natural pois ele acha que a parceira sempre vai perdoar. Ele mantém a esposa em casa e continua com as amantes na rua e vira um looping: trai nega e pede perdão. A esposa perdoa e logo depois ele começa de novo. É um como um círculo vicioso. Os homens tem uma percepção separada de amor e sexo. Ao contrário das mulheres, que acreditam que sexo tem que ser acompanhado de amor. Homens conseguem transar com uma mulher mesmo não havendo amor, mesmo que seja no primeiro encontro.

Para os homens será apenas uma transa casual, um sexo casual, sem nenhum tipo de envolvimento ou promessas. Isso se deve aos aprendizados que os meninos recebem dos pais, de que precisam aproveitar a vida. Ao contrário das mulheres, que aprendem desde muito cedo que amor e sexo caminham juntos. Para os homens, sexo significa prazer, principalmente em tempos atuais, onde o homem aprendeu a buscar por prazer e mulheres a sonhar com o príncipe encantado.

ISTOÉ GENTE: Temos que eliminar esse tabu de que sexo casual é errado ?

Psicóloga: Em qualquer relação seja ela casual ou não tem que haver respeito, maturidade e responsabilidade. Mas em um casamento no qual é acordado que não pode haver espaço para traição, o sexo casual não tem espaço é e obrigação dos parceiros respeitarem um ao outro.