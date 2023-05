Piqué posta foto com a namorada em meio a polêmica com os filhos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/05/2023 - 21:33 Compartilhe

Gerard Piqué postou neste sabádo (20) uma foto ao lado da namorada Clara Chía, pivô do fim do relacionamento entre o ex-jogador e a cantora Shakira. Nesta semana, a colombiana lançou sua nova música, chamada “Acrostico”, e surpreendeu a todos no clipe ao contar com a participação dos filhos Milan e Sasha.

De acordo com a imprensa espanhola, o ex-zagueiro do Barcelona ficou incomodado com a novidade porque soube da participação dos filhos ao ver o vídeo da canção no ar.

O clipe com a participação de Milan e Sasha teria acontecido sem a permissão de Piqué e sem que os filhos tivessem comunicado o pai. De acordo com a jornalista Lorena Vázquez do programa “Y ahora Sonsoles”, do canal espanhol Telecinco, pessoas próximas ao ex-jogador do Barcelona garantem que ele só tomou conhecimento da participação após o lançamento no início da semana.

Piqué e Shakira se separaram no início do ano. A imprensa espanhola noticiou que a cantora colombiana pediu o divórcio após tomar conhecimento de uma relação extraconjugal do zagueiro. A primeira pista da traição teria sido uma geleia de Shakira que o atleta detestava, mas a cantora notou que o produto havia sido consumido por outra pessoa.

