Piores do Brasileirão, Coritiba e América-MG fazem duelo de desesperados no Couto Pereira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2023 - 5:30 Compartilhe

Em busca de respiro na tabela, o lanterna Coritiba recebe o 19º colocado América-MG pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O ‘duelo de desesperados’ acontece às 18h30 do sábado, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

O Coritiba conquistou sua primeira vitória na competição na última rodada, ao derrotar o Goiás, fora de casa, por 2 a 1 e voltou a vencer depois de 18 jogos. Mas ainda é o último colocado, com sete pontos e tem a expectativa de vitória para empurrar o adversário à última posição.

O América-MG vem de um empate heroico no clássico contra o Atlético-MG por 2 a 2, no Mineirão, buscando o resultado após estar perdendo por 2 a 0. O time mineiro soma nove pontos, em 19º lugar, e caso vença pode até deixar a zona de rebaixamento, mas terá que secar Vasco, Goiás e Corinthians. Na quarta-feira, em casa, ganhou moral, ao vencer por 1 a 0 o Corinthians, pelo jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil.

Após a saída do técnico Antônio Carlos Zago, o Coritiba segue com o interino Thiago Kosloski e terá cinco desfalques. Suspensos, o goleiro Gabriel Vasconcelos, o zagueiro Thiago Dombroski e os volantes Maheus Binaqui e Andrey estão fora. Sem ser aproveitado, o atacante Zé Roberto acertou sua transferência ao Mirassol, que disputa a Série B. No gol, Luan Polli assume a meta, enquanto Henrique e Jean Pedroso disputam a vaga na defesa.

No meio-campo, recém contratado, Fransérgio foi regularizado e deve iniciar ao lado de Bruno Gomes, que volta de suspensão. No ataque, Rodrigo Pinho e Kaio César disputam a vaga ao lado de Alef Manga e Robson. Anunciado na última quinta-feira, Edu, ex-Cruzeiro, ainda não foi registrado no BID. Ano passado, na Série B, ele marcou 11 gols.

O técnico interino do Coritiba comentou o que espera deste jogo: “A equipe voltou a ter mentalidade e confiança. Mas, este jogo com o América-MG é outro duelo direto para gente, onde só podemos pensar em ganhar”, disse Thiago Kosloski.

Pelo lado do América-MG, o técnico Vagner Mancini terá o desfalque do atacante Aloísio. O centroavante já seria desfalque por estar suspenso, mas na partida contra o Corinthians, no jogo de ida, ele sentiu uma lesão muscular na perna direita e atuou no sacrifício. Herói no clássico contra o Atlético-MG, com dois gols, Mastriani deve ser o homem referência no ataque mineiro.

Em contrapartida, o treinador ganhou o reforço do lateral Daniel Borges. Contratado por empréstimo, o lateral já teve seu nome publicado no BID e está à disposição. No gol, Matheus Pasinato fez grande partida contra o Corinthians e deve seguir como titular.

Mancini comentou sobre a partida contra o Coritiba e as participações do clube em três competições ao mesmo tempo: Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. “Nós não vamos preterir uma competição, mas temos uma necessidade de melhora rápida no Brasileirão, onde temos o duelo direto contra o Coritiba. Na Copa do Brasil, nós abrimos uma pequena vantagem e na Sul-Americana estamos nos playoffs. Não podemos empolgar e achar porque estamos em todas as competições, que vamos atropelar”, alertou o treinador.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias