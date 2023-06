Piores defesas, Avaí e Londrina empatam sem gols e seguem sob pressão na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2023 - 18:27 Compartilhe

No duelo das piores defesas da Série B do Campeonato Brasileiro, ninguém saiu vencedor. O Avaí e o Londrina empataram sem gols na tarde deste sábado, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), duelo válido pela 13ª rodada, e continuam sob pressão na competição.

O Avaí tem a pior defesa do campeonato, com 21 gols tomados – o Londrina tem 20 sofridos – e continua em uma situação nada favorável na competição. Com dez pontos, o Avaí não vence há oito jogos. A última vitória aconteceu no dia 6 de maio, pela 5ª rodada – vitória por 1 a 0 sobre o Tombense fora de casa.

O time catarinense, que não apresentou um bom futebol, não teve a presença do técnico Gustavo Morínigo, que estava suspenso. O auxiliar Diosnel Burgos comandou a equipe. O Londrina, que vinha de cinco derrotas seguidas (Novorizontino, Ituano, Sport, Sampaio Corrêa e Mirassol), soma 11 pontos.

Pela Série B, o Avaí volta a jogar na quarta-feira, quando visita o Ceará, na Arena Castelão, às 19h. O Londrina joga no mesmo dia diante do Juventude em Londrina (PR), às 21h30. As duas partidas são válidas pela 14ª rodada.

O jogo começou estudado com os dois times marcando forte e, assim, proporcionando poucas jogadas de gol. O Londrina encontrava espaço pelas laterais e saia rápido nos contra-ataques. Após os 30 minutos, o Avaí passou a pressionar mais.

Embora com maior posse de bola, o time da casa, com pouca criatividade e errando muitos passes, não conseguiu ir para o intervalo em vantagem. No final, ainda quase sofreu o gol. Aos 48 minutos, Diego Jardel bateu falta da entrada da área forte e Alexsander mandou para escanteio.

O Avaí começou o segundo tempo igual terminou o primeiro, com dificuldade em superar a marcação adversária e tentando em chutes de fora da área. O time da casa pressionava principalmente pelo lado esquerdo com Natanael, mas pecava na hora do último passe.

O Avaí criou sua melhor chance aos 20 minutos, quando Waguininho recebeu, ajeitou e Andrey bateu da entrada da área, mandando a bola perto do gol de Lucas Frigeri.

Sem inspiração, o Avaí passou a arriscar em chutes de fora da área e em bolas cruzadas. Até o final, o Avaí buscou o gol, mas não teve competência para sair vencedor. O Londrina marcou nos descontos, mas Lucas Coelho estava impedido.

FICHA TÉCNICA

AVAI 0 X 0 LONDRINA

AVAÍ – Alexander; Igor Inocêncio, Roberto, Felipe Silva e Natanael; Eduardo (Andrey), Jean Cléber e Giva (Ricardo Bueno); Gustavo (Dentinho), Waguininho e Santiago Patiño (Modesto). Técnico: Diosnel Burgos (auxiliar)

LONDRINA – Lucas Frigeri; Léo Morais, Patrick, Gabriel e Guilherme Lacerda; João Paulo, Higor Leite (Nicolas), Moisés (Natham) e Diego Jardel (Lucas Coelho); Paulinho Moccelin e Iago Dias (Clinton). Técnico: Paulo Cesar Gusmão.

CARTÕES AMARELOS – Jean Cléber e Eduardo (Avaí) e Moisés, Guilherme Lacerda e Léo Morais(Londrina).

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA – R$ 113.000,00.

PÚBLICO – 5.678 total.





LOCAL – Ressacada, em Florianópolis (SC).

