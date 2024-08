Pioneiro da aviação no Brasil ganha documentário no CineBrasilTV

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/08/2024 - 16:36 Para compartilhar:

O cearense Euclydes Pinto Martins (1892-1924) é considerado um herói da aviação. Em 1922 realizou o primeiro voo de Nova York para o Rio de Janeiro.

Engenheiro, conseguiu apoio para o voo com o hidroavião Correa Sampaio. O trajeto durou mais de seis meses, terminando em fevereiro de 2023, pela necessidade de várias paradas. Sua rota ficou por décadas sendo utilizada.

Negro e nordestino, sofreu um processo de embranquecimento por parte da historiografia. No longa-metragem “Euclydes”, de Rafael Alves Machado do Carmo, há muitos depoimentos, como o da historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto.

A obra analisa parte da biografia do homem que dá nome ao maior aeroporto do Ceará, o Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins, com busto que apresenta o aviador e engenheiro com nariz afilado.

A estreia acontece dia 10 de agosto na multiplataforma de streaming CineBrasilTV, na faixa filme do mês, às 21h30.