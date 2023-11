Pioneira da TV, Lolita Rodrigues morre aos 94 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2023 - 11:16 Para compartilhar:

A atriz, cantora e apresentadora Lolita Rodrigues, que foi uma das pioneiras da TV brasileira, morreu na madrugada deste domingo, 5, aos 94 anos, em João Pessoa, na Paraíba. Desde 2015, ela morava na cidade com sua filha, a médica Silvia Rodrigues. Sua última aparição pública foi em dezembro de 2017, quando assistiu a uma apresentação do espetáculo “Hebe – O Musical”, em São Paulo.

De acordo com o g1, ela estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves e não resistiu a uma pneumonia. O corpo da artista será cremado ainda neste domingo em uma cerimônia restrita apenas à família.

Na TV

Lolita Rodrigues, nasceu em Santos, litoral de São Paulo, em março de 1929 – e foi uma das responsáveis pela popularização da TV no Brasil. No lançamento da TV Tupi, em 1950, ela foi a voz do hino nacional e apresentou, ao lado do seu marido, o radialista e apresentador Aírton Rodrigues, os programas “Almoço com as Estrelas” e “Clube dos Artistas”.

Na TV Globo, ela esteve em novelas de sucesso como “Sassaricando” (1987), “Rainha da Sucata” (1990) e “Terra Nostra” (1999) – e tambén “Uga Uga” (2000), “Kubanacan” (2003) e “Pé na Jaca” (2006). Seu último trabalho na TV foi na novela “Viver a Vida” (2009).

Trio de sucesso

Lolita era amiga íntima das também atrizes, cantoras e apresentadoras Nair Bello (1931-2007) e Hebe Camargo (1929-2012). Nos anos 2000, o trio fez uma entrevista de forma conjunta com Jô Soares (1938-2002) que até hoje é um dos momentos de maior destaque do programa.

