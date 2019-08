Pintura e fotografia colorem a tarde no Solar dos Mellos

Macaé — Aproveitando a efervescência na cidade durante o Festival Gastronômico, a Secretaria de Cultura lança o Arte no Museu, neste sábado, no Solar dos Mellos, no Centro. A hora da estreia caberá a Jussara Peruzzi, Marcelo Machado, Marcelo Vitiello, Romulo Campos, Alfredo Manhães e Leandro Foca, que vão expor telas e fotografias, das 16h às 21h.

Além de apreciar o talento desses artistas, o público que for ao Museu de Macaé poderá curtir boa música e gastronomia. O destaque, nesse aspecto, será a comida síria.

“Esperamos que o público venha conhecer a exposição e também o museu e a história de Macaé. Peço que as famílias tragam as suas crianças, porque o estímulo à sensibilidade artística deve acontecer desde cedo”, comentou Manhães, fotógrafo macaense que vai apresentar seu olhar sobre as flores. “Depois que comecei a me expressar registrando a flora e a fauna do Brasil e de outros países aprendi a valorizar mais a vida em todas as suas manifestações”.

O evento, sob a curadoria de Cláudia Barreto, tem entrada franca.