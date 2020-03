Pintura de Van Gogh é roubada de museu na Holanda

Uma obra do pintor holandês Vincent Van Gogh foi roubada de um museu na Holanda, atualmente fechado em razão da pandemia de COVID-19, anunciou o diretor do estabelecimento nesta segunda-feira.

“Houve uma entrada forçada ontem (domingo) e uma pintura de Van Gogh foi roubada”, disse Evert van Os, diretor geral do museu Singer Laren (centro), em um vídeo, afirmando se tratar do trabalho “The Parsonage Garden at Nuenen in Spring”.

A obra, que data de 1884, estaria avaliada entre um e seis milhões de euros, segundo a imprensa local.

O trabalho foi emprestado ao Singer Laren pelo museu Groningen (norte) como parte de uma exposição dedicada à arte holandesa.

O museu Singer Laren, localizado a cerca de 30 km de Amsterdã, fica fechado até pelo menos 1 de junho, tendo o governo holandês proibido todas as reuniões públicas para combater a propagação do novo coronavírus.

Os ladrões entraram no museu na madrugada, por volta das 3h00, quebrando uma porta de vidro do acesso principal, segundo a polícia e a mídia local.

A coleção do museu contém 3.000 obras de arte, incluindo algumas obras muito valiosas do pintor holandês Piet Mondrian e uma peça de Auguste Rodin.